- Tete: "Oyuna iyi başladık ama fırsatları değerlendiremedik"

İSTANBUL - Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, Kopenhag karşısında oyuna iyi başladıklarını ancak yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın 59. dakikasında Mertens'in yerine oyuna dahil olan ve 1 gol, 1 asistle maçın en iyi oyuncusu seçilen sarı-kırmızılıların Brezilyalı oyuncusu Tete de karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Zor bir maç oldu"

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Tete, "Beklediğimiz gibi çok zor bir maç oldu. Şampiyonlar Ligi maçı bu. Oyuna iyi başladık, fırsatlar bulduk fakat bunları değerlendiremedik. Ben de oyuna giriş olmaktan, asist yapmış ve gol atmış olmaktan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Birbirimize daha çok alışıyoruz"

Takım arkadaşlarıyla uyumundan bahseden 23 yaşındaki futbolcu, "Her gün daha iyiye gidiyor. Hem maçlarda hem idmanlarda çalışıyoruz ve birbirimize daha çok alışıyoruz. Ben de ilerleyen zamanlarda goller atarak, asistler yaparak faydalı olmak istiyorum" diye konuştu.

"Sonunda ne olacak hep beraber göreceğiz"

Grup kuraları ilk çekildiğinde şanslarını nasıl gördüğü ve bu akşamki Kopenhag beraberliğinin takım olarak planlarını nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Brezilyalı oyuncu, "Önden ne düşündüğünüz hiçbir önemi yok. Çünkü futbol sahada 11'e 11 oynanıyor. Bunun favorisi yok. Sahaya çıkıp oynamanız gerekiyor. Biz de her maça kazanmak için çıkıp, sonunda ne olacak hep beraber göreceğiz" cümlelerine yer verdi.

Tete, grubun ikinci maçında 3 Ekim Salı günü deplasmanda oynayacakları Manchester United müsabakasıyla ilgili ise, "Zor bir dönemden geçiyorlar ve biz de bundan faydalanmak için elimizden geleni yapacağız ve iyi bir skorla dönmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Goller atarak, asistler yaparak faydalı olmaya çalışacağım"

Kendi performansından memnun olduğunu dile getiren Tete, "Fakat hoca oyuncuları seçtiği zaman takıma kim daha faydalı olacaksa onu seçmeye çalışıyor. Biz de kim oynarsa oynasın faydalı olmaya çalışıyor. Ben de oynadığım zaman goller atarak, asistler yaparak faydalı olmaya çalışacağım" değerlendirmesini yapı.

"Müthiş bir taraftar vardı"

Başarılı futbolcu, Galatasaray taraftarına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Müthiş bir taraftar vardı. Maçın başından sonuna kadar bize destek olan şahane bir taraftarımız vardı. İlerleyen günlerde ben de iyi oynayarak onlara mutluluklar yaşatmak için elimden geleni yapacağım" dedi.