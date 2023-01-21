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TESYEV'in yeni başkanı Murat Aksu oldu

Spor Haberleri

TESYEV'in yeni başkanı Murat Aksu oldu

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) yeni başkanı Murat Aksu oldu.

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) yeni başkanı Murat Aksu oldu.

TESYEV'in, bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Dr. Av. Murat Aksu seçildi. Kurucu Başkan Yavuz Kocaömer'in geçtiğimiz kasım ayında vefat etmesi nedeniyle olağanüstü toplanan genel kurula tek aday olarak giren Dr. Av. Murat Aksu, üyelerin tamamının oyunu alarak başkan oldu.

Başkanlığa seçilmesinin ardından bir açıklama yapan TESYEV Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, "Rahmetli Yavuz ağabeyin önderliğinde yaklaşık çeyrek asır önce çıktığımız yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan Yavuz Kocaömer'in bize devrettiği bayrağı yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte daha da ileriye taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. TESYEV bundan sonra da engellilerin her türlü ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdürecektir. Türkiye'nin dört bir yanındaki yardıma muhtaç engelli vatandaşlarımızın daima yanında olacağız" diye konuştu.

Aksu'nun başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Burak Sarıca, Kazım Ali Kiremitcioğlu, Carmen Aparicio Bustos Samsunlu, Fikret Ercan, Hasan Gocay, Ali Evren Doğru, İkbal Yiğitalp, Murathan Kalyoncu."

Murat Aksu, Aralık 2022'de de Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin (TMPK) başkanlığına seçilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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