TESFED Türkiye Kupası Başlıyor

TESFED Türkiye Kupası, 1 Aralık tarihinde İstanbul'da start alacak. Türkiye Espor Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada 10 farklı oyunun heyecanı yaşanacak ve toplamda 1 milyon lira ödül dağıtılacak.

TESFED Türkiye Kupası, 1 Aralık tarihinde İstanbul'da start alacak.

Türkiye Espor Federasyonundan (TESFED) yapılan açıklamaya göre 5'incisi gerçekleşecek olan TESFED Türkiye Kupası'nın kayıtları başladı.

Counter-Strike 2, EA FC 24, Dota 2, NBA 2K24, eFootball 2024, TEKKEN 7, League of Legends, VALORANT, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile oyunlarında yaşanacak büyük heyecan sonunda, toplamda 1 milyon lira ödül dağıtılacak.

Başkan Özdemir: "Turnuvalarda oyuncu taraması da yapıyoruz"

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, "Federasyon olarak gençleri bir araya getirmek, esporun tutkusunu ve heyecanını hep birlikte yaşamak adına bu yıl düzenlenecek olan TESFED Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz. Başvuruların açılmasıyla birlikte yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Eleme maçlarının ardından oyun takvimimizin heyecanı, 22-24 Aralık tarihlerinde fiziki olarak devam edecek. Belirlediğimiz 10 oyunda toplamda 1 milyon liralık bir ödül havuzu oluşturduk. Federasyon olarak bu tip turnuvalara oldukça önem veriyoruz. Türkiye'nin esporda lider ülke konumuna erişmesi adına turnuvalarda oyuncu taraması da yapıyoruz. TESFED Türkiye Kupası'nda turnuvaya damga vuracak oyuncu ve takımları yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.