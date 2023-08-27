Terme Belediyesi ve Termespor işbirliğiyle plaj futbol turnuvası başvuruları başladı

Terme Belediyesi ve Termespor işbirliğiyle düzenlenecek plaj futbol turnuvasına başvuruların başladığı bildirildi. Turnuvaya son başvuru tarihi 31 Ağustos Perşembe günü mesai bitimi olarak belirlendi. Başvuruların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacağı aktarıldı.