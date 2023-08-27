Terme Belediyesi ve Termespor işbirliğiyle plaj futbol turnuvası başvuruları başladı
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Terme Belediyesi ve Termespor işbirliğiyle düzenlenecek plaj futbol turnuvasına başvuruların başladığı bildirildi. Turnuvaya son başvuru tarihi 31 Ağustos Perşembe günü mesai bitimi olarak belirlendi. Başvuruların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacağı aktarıldı.
Terme Belediyesi ve Terme spor işbirliğiyle düzenlenecek plaj futbol turnuvasına başvuruların başladığı bildirildi.
Terme Belediyesinden yapılan açıklamada, turnuvaya son başvuru tarihinin 31 Ağustos Perşembe günü mesai bitimi olduğu duyuruldu.
Turnuvanın, gençlik ve spor yaz etkinlikleri kapsamında düzenleneceği, başvuruların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacağı aktarıldı.
Başvuruların sürdüğü turnuvanın başlama tarihinin ise katılım sayısına göre belirleneceği kaydedildi.