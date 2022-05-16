Tekerlekli sandalyeye oturan Yalova Valisi Erol basket atmayı denedi - Haberler

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Tekerlekli sandalyeye oturan Yalova Valisi Erol basket atmayı denedi

AA - Sıtkı Yıldız - Spor
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Tekerlekli sandalyeye oturan Yalova Valisi Erol basket atmayı denedi

Yalova Valisi Muammer Erol ve beraberindeki protokol üyeleri, Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte tekerlekli sandalyeye oturarak basket atışı yapmaya çalıştı.

Yalova Valisi Muammer Erol ve beraberindeki protokol üyeleri, Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte tekerlekli sandalyeye oturarak basket atışı yapmaya çalıştı.

Hafta nedeniyle Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) ile Karaderili Şirketler Grubuna ait 2 bin 200 yatak kapasiteli Terma City çalışanları arasında 90. Yıl Spor Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Tekerlekli sandalye basketbol takımı sporcularıyla empati kurulması amacıyla otel çalışanları ile YOSK oyuncularının 5 dakikalık gösteri maçı oynandı.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, engellilerin sosyal yaşamın içine katacak projeler oluşturmak istediklerini ifade etti.

Herkesin potansiyel bir engelli adayı olduğunu belirten Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğu da, "Karaderili Şirketler Grubu ve Terma City olarak engellilerimize elimizden gelen desteğin fazlasını vermeye çalışıyoruz. Organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gösteri maçı sonrasında Vali Erol, Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekaplı, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve Terma City Genel Müdürü Çiloğlu, tekerlekli sandalye üzerinde basket atışı yapmaya çalıştı.

AA / Sıtkı Yıldız - Spor

Spor, Güncel, Haberler

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