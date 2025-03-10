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Ter Stegen aldatıldı mı?

Ter Stegen aldatıldı mı?
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Barcelona'nın başarılı kalecisi Ter Stegen, eşi Daniela Jehle ile yollarını ayırdığını duyurdu. İspanyol basınına göre ayrılığın sebebi ihanetten kaynaklanıyor. Sakatlığı bulunan kalecinin hem sakatlık hem de aldatılma süreci sonrası depresyona girdiği iddia ediliyor. Ter Stegen aldatıldı mı?

Özel hayatlarında aldatan ya da aldatılan futbolcular hem magazin basını hem de futbol basını tarafından sık sık manşetlere taşınıyor. Bu kez başrolde Barcelona'nın Alman kalecisi Ter Stegen var. Ter Stegen aldatıldı mı?

TER STEGEN ALDATILDI MI?

İspanyol devi Barcelona'da uzun yıllar forma giyen Ter Stegen, aldatıldığını öğrenen futbolcu olarak bu sabah İspanyol basını başta olmak üzere tüm dünyada konuşulmaya başlandı. İddiaya göre Marc André Ter Stegen, karısının kendisini kişisel antrenörüyle aldattığını öğrendikten sonra karısı Daniela Jehle'den boşandı.

Marc André Ter Stegen, çocuklarına duyduğu sevgi sebebiyle onların imkanlarının kısıtlamamak adına lüks malikanesini terk etti ve 2 aydan fazla süredir Barcelona'daki bir otelde tamamen yalnız yaşıyor.

DEPRESYONA GİRDİ

Ter Stegen'in bilindiği gibi ciddi de bir sakatlığı var. Formasından uzun süre sakat kalacak olan Alman kalecinin sezonu kapatması üzerine Barcelona yerine yeni bir kaleci almıştı. Hem sakatlık hem de aldatılma süreci sonrası Ter Stegen'in depresyona girdiği iddia edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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