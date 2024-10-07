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Tepecikspor, Yeni Çanspor'u 2-1 Mağlup Etti

Tepecikspor, Yeni Çanspor'u 2-1 Mağlup Etti
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Bölgesel Amatör Lig 8. Grup maçında Tepecikspor, sahasında Yeni Çanspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta ilk yarıda Furkan'ın golüyle öne geçen Tepecikspor, ikinci yarıda rakibinin eşitlemesine rağmen Aykut Çakay'ın kafa golüyle tekrar öne geçti ve maçı kazandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup maçlarında Tepecikspor, sahasında Yeni Çanspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Tepecikspor, 17. dakikada Furkan'dan bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya her iki takım da hızlı başladı. Karşılıklı ataklarla geçen bu bölümde, 67. dakikada Yeni Çanspor'un Bünyamin ile bulduğu gol, maçı eşitleyerek heyecanı doruk noktasına çıkardı. Eşitlik, her iki takım için de bir dönüm noktası oldu. Tepecikspor, tekrar öne geçmek için çabalarken, Yeni Çanspor da galibiyet arayışını sürdürdü.

Maçın sonlarına doğru Tepecikspor, ataklarını artırdı ve 86. dakikada Aykut Çakay'ın kafa golüyle durumu 2-1'e getirdi. Bu gol, ev sahibi takım için hem sevinç hem de rahatlama kaynağı oldu.

Maçın geriye kalan süresinde başka gol olmayınca, Tepecikspor sahadan galip ayrıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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