Tepebaşı Spor Kulübü Yüzücüleri Türkiye Finalinde Başarı Elde Etti

Tepebaşı Spor Kulübü yüzücüleri, 12 yaş Ulusal Gelişim Projesi ligi Türkiye finali müsabakasında 1 altın, 1 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı. Eskişehir'i başarıyla temsil eden sporcular, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yüzme sporunu yapmaktan mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Tepebaşı Spor Kulübü yüzücüsü 11 sporcu, Türkiye Yüzme Federasyonunun 1-3 Aralık tarihlerinde düzenlediği 12 yaş Ulusal Gelişim Projesi ligi Türkiye finali müsabakasında başarı elde ederek 1 altın, 1 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

Tepebaşı Spor Kulübü sporcuları, katıldığı müsabakalarda derece elde ederek Eskişehir'i başarı ile temsil etmeye devam ediyor. Tepebaşı sporcuları son olarak 12 yaş Ulusal Gelişim Projesi ligi Türkiye final müsabakasına katıldı. 1-3 Aralık tarihlerinde Denizli'de yapılan final müsabakalarına katılan ve farklı tekniklerle yarışan 9 erkek 2 kız olmak üzere 11 sporcu başarı elde ederek 1 altın, 1 gümüş ve 9 bronz madalya ile Eskişehir'e döndü. Sporcular, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yüzme sporunu yapmaktan ve dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Tepebaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Özcan Erkaya yaptığı değerlendirmede, "Kurulduğu günden bugüne kadar birçok başarıya imza atan kulübümüz, Eskişehir'i temsil etmeye devam ediyor. Genç yüzücülerimiz hem kulübümüzü hem şehrimizi gururlandırıyor. Denizli'de gerçekleşen final müsabakasında başarı elde eden sporcularımızı da kutluyoruz. Kulüp olarak kentteki tüm gençlerin ve çocukların spor ile tanışması, başarılı sporcu olmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR