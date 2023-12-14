Tepebaşı Spor Kulübü Özel Sporcuları Antalya'da Başarı Elde Etti

Tepebaşı Spor Kulübü bünyesindeki özel sporculardan Gökhan Işın, Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasında önemli dereceler elde etti. Işın 2 kategoride 1'inci, 3 kategoride 2'nci ve 2 kategoride de 3'üncü oldu. Tepebaşı Spor Kulübü bünyesindeki özel sporcular elde ettikleri başarılar ile Eskişehir'i temsil etmeye devam ediyor.

Tepebaşı Spor Kulübü bünyesindeki özel sporculardan Gökhan Işın, Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasında önemli dereceler elde etti. Işın 2 kategoride 1'inci, 3 kategoride 2'nci ve 2 kategoride de 3'üncü oldu.

Tepebaşı Spor Kulübü bünyesindeki özel sporcular elde ettikleri başarılar ile Eskişehir'i temsil etmeye devam ediyor. Türkiye özel sporcular spor federasyonu tarafından 11-13 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılan özel sporculardan Göktan Işın 100 metre kelebek, 200 metre sırtüstü kategorilerinde Türkiye 1'incisi, 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü, 100 metre serbest kategorilerinde Türkiye 2.'si, 50 metre kelebek, 50 metre serbest kategorilerinde Türkiye 3.'sü oldu.

Tepebaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Özcan Erkaya, yaptığı değerlendirmede, "Kurulduğu günden bugüne kadar birçok başarıya imza atan kulübümüz, Eskişehir'i temsil etmeye devam ediyor. Özel Sporcular 2023 Yüzme Türkiye Şampiyonasında 7 kategoride mücadele ederek ilk 3'e girdi. Bu dereceler hem kulübümüzü hem şehrimizi gururlandırıyor. Antalya'da gerçekleşen müsabakada başarı elde eden sporcularımızı kutluyoruz. Kulüp olarak kentteki tüm gençlerin ve çocukların spor ile tanışması, başarılı sporcu olmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR