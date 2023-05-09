Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Yüzücüleri Bölge Müsabakalarına Katılmaya Hak Kazandı

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüsü 17 sporcu, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği '11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları'nda başarı elde ederek bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Tepebaşı sporcuları son olarak 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakalarına katıldı. Ankara'da yapılan müsabakalarda 21 sporcudan 17'si bir sonraki basamak olan bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Müsabakalar için Ankara'ya giden sporcular, Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de ziyaret etti.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüsü 17 sporcu, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği '11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları'nda başarı elde ederek bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, katıldığı müsabakalarda derece elde ederek Eskişehir'i temsil etmeye devam ediyor. Tepebaşı sporcuları son olarak 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakalarına katıldı. Ankara'da yapılan müsabakalarda 21 sporcudan 17'si bir sonraki basamak olan bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Müsabakalar için Ankara'ya giden sporcular, Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de ziyaret etti.