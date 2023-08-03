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Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı ve Başkan Yardımcısı, antrenmanda takımın durumu hakkında bilgi aldı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı ekim ayında başlayacak yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı elde ettiği başarılar ile adından söz ettirirken yeni sezon hazırlıklarına da aralıksız şekilde devam ediyor. Kulüp Başkanı Mete Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Özcan Erkaya da bu sezon Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan takımı, Uluönder Mahallesi'nde bulunan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Salonu'ndaki antrenmanda ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mete Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Özcan Erkaya, çalışmalar ve takımın genel durumu hakkında antrenör Fatma Çimenli'den bilgiler aldı.

İdmanı bir süre izleyen Özcan Erkaya, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nün bu sezon elde edeceği başarılar ile Eskişehir'i temsil etmeye devam edeceğini belirterek takıma başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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