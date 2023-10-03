Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı, Eskişehir'i temsil etmeye hazırlanıyor

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde Eskişehir'i temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca altyapı yerel ligde de 10. kez il şampiyonluğunu hedefliyor.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı, Ekim ayında gerçekleşecek olan Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde Eskişehir'i temsil etmeye hazırlanırken altyapı yerel ligde de 10'uncu kez il şampiyonluğunu almak istiyor.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı elde ettiği başarılar ile adından söz ettirirken yeni sezon hazırlıklarına da aralıksız şekilde devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne çok kısa sürede büyük başarılara imza atan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hem Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde hem de altyapı yerel ligde mücadele edecek olan kulübün Genç ve Yıldız takımı antrenmanlarına devam ederken, Ekim ayında gerçekleşecek müsabakalar için takım çalışmalarını sürdürüyor. Haftanın 5 günü çift antrenman yapan takım, çabukluk, dayanıklılık, teknik ve taktik çalışmaları yapıyor. 9 yıldır il şampiyonluğunu elinde bulunduran Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde Eskişehir'i temsil ederken, altyapı yerel ligde de 10. kez İl Şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

Yeni sezonda takıma başarılar diledi

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Özcan Erkaya da bu sezon Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan takımın antrenmanda ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Erkaya yaptığı değerlendirmede, "Kurulduğu günden bugüne kadar birçok başarıya imza atan kulübümüz, Eskişehir'i temsil etmeye devam edecek. Kendi altyapımız ile bu günlere kadar geldik ve birçok başarı elde ederek şehrimizi gururlandırdık. Kulüp olarak kentteki tam gençlerin ve çocukların spor ile tanışması, birer başarılı sporcu olmaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR