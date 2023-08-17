Tepebaşı Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Takımının 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 2023-2024 sezonu fikstürü belli olurken, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Takımının da grubu ve rakipleri netlik kazandı.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde yeni sezonun fikstür çekimi Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara'da bulunan Merkez Ofisi'ndeki törenle gerçekleştirildi. Fikstür çekimi TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış tarafından yapıldı. Kura çekimi ile Eskişehir temsilcisi Tepebaşı Gençlik Kadın Voleybol Takımının rakipleri belli oldu. 10. grupta yer alan Tepebaşı'nın Sultanları Bilecik Belediyesi, Bozüyük Belediye Eğitim Spor, Düzce Voleybol, Karabük Gençlik Spor, Sakarya Voleybol ve Zonguldak DSİ takımları mücadele edecek.

İlk maç Sakarya deplasmanında

Tepebaşı Gençlik ve Spor 10. Gruptaki ilk karşılaşmasına deplasmanda Sakarya Voleybol ekibine karşı oynayacak. Normal sezonda bir takımın her hafta bay geçeceği ligde yeni sezon 22 Ekim 2023 Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk devre 3 Aralık 2023 Pazar günü sona erecek. Ligin ikinci devresi 17 Aralık 2023 Pazar günü başlayıp 4 Şubat 2024 Pazar günü bitecek. - ESKİŞEHİR