Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Satranç Turnuvası Düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde satranç kursuna katılan çocuklar arasında turnuva gerçekleştirildi. Turnuvada birinci olan takıma madalya verilirken diğer kursiyerlere katılım belgesi takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde her yaştan vatandaş için gerçekleştirilen faaliyetlere tüm hızıyla sürüyor. Yunus Emre Spor Tesislerinde yaz boyunca devam eden satranç kursu düzenlenen turnuva ile sona erdi. 2023 yaz dönemi satranç kursuna katılan 5-12 yaş 48 kursiyer arasında düzenlenen satranç turnuvası kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Düzenlenen turnuva sonrası kursiyerlere katılım belgesi takdim edilirken dereceye girenlere de madalya verildi. Turnuvaya katılan çocuklar ve aileleri, düzenlenen etkinlikten dolayı mutluluğunu ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR