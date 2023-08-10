Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Cimnastik Kursları Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Spor Tesisleri'nde çocuklar için düzenlenen cimnastik kursları yoğun ilgi görüyor. Cimnastik sporu, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlarken, duruş bozukluklarını düzeltmekte, sosyal faydaları artırmakta ve bireylerin kendilerine güven kazanmalarını sağlamaktadır.

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde bulunan cimnastik salonu, yaz dönemi kursları kapsamında çocukların yoğun ilgisi ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde her yaştan vatandaş için gerçekleştirilen kurslar sürüyor. Şirintepe Mahallesi'nde hizmete kazandırılan Yunus Emre Spor Tesisleri bünyesinde hizmet veren cimnastik salonu, bu branştaki boşluğu dolduruyor.

Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yeni dönem eğitimleri kapsamında 4-9 yaş arası 305 öğrenci 12 grup halinde spor yapıyor. Cimnastik sporu; çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.