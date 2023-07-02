Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenecek yaz dönemi kursları için kayıtlar, 3 Temmuz'da başlıyor. Çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz olarak açılacak kurslar için kayıtlar, 7 Temmuz'da son bulacak.

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenecek yaz dönemi kursları için kayıtlar, 3 Temmuz'da başlıyor. Çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz olarak açılacak kurslar için kayıtlar, 7 Temmuz'da son bulacak.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi'nde faaliyete geçirilen Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek yaz dönemi kursları için kayıtlar başlıyor.

Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin vazgeçilmezi haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kurslar kapsamında hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor. 4-9 yaş arası çocuklar için cimnastik, 7-16 yaş arası çocuklar için basketbol, voleybol, tekvando, futbol, 7-13 yaş çocuklar için masa tenisi, 4-7 yaş çocuklar için eğitici oyun ve 5-12 yaş arası çocuklar için de satranç kursları düzenlenecek. Yine uzman eğitmenler tarafından 18 yaş üstü yetişkinlere ise cardio, pilates ve zumba kursları verilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar için 3 Temmuz'da başlayacak kayıt işlemleri, 7 Temmuz'da sona erecek. Kontenjanların sınırlı olacağı ve 10 Temmuz'da derslerin başlayacağı kurslara katılmak isteyenler, kayıt formuna, duyuru görselinde yer alan QR kod ile ulaşabilecek.

Öte yandan, kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 335 51 85 ve 0 (535) 490 82 71 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.