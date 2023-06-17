Tepebaşı Belediyesi ve TVF iş birliğiyle plaj voleybolu festivali başladı

Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen plaj voleybolu festivali açılış töreniyle başladı. Festivalde 43 takım ve 103 sporcu yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliği ile sporseverler için düzenlenen plaj voleybolu festivali açılış töreni ile başladı.

Festivalin açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) İl Temsilcisi Cihat Fırıncıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri ve sporseverler katıldı.Festivalin açılış töreninde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sporculara başarılar dileyerek "Bu saha Eskişehir'e renk katıyor. Burada düzenlenen plaj voleybolu festivaline katkı sunanlara da teşekkür ediyorum. Tüm takımların başarılı olacağından şüphem yok. Maçın 1.'si, 2.'ncisi 3.'sü yok herkes birinci" dedi. 43 takım 103 sporcunun katıldığı festivalde maçlar, Tepebaşı Belediyesi merkez bina yanında bulunan kum sahada oynanıyor. 17-18 Haziran'da gerçekleşecek Beach Festivalinin ardından Beach Tour Tepebaşı Eskişehir etabı 12-13 Ağustos, Pro Beach Tour Tepebaşı Eskişehir etabı ise 1-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. - ESKİŞEHİR