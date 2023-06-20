Tepebaşı Belediyesi Plaj Voleybolu Festivali Şampiyonları Belli Oldu

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliği ile düzenlenen plaj voleybolu festivalinde şampiyonlar belli oldu. Festivalde hobi kategorisinde Es Reform, U16'da Kapişş ve U14'te de Ezel-Doğa takımları şampiyon oldu.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliği ile düzenlenen plaj voleybolu festivalinde şampiyonlar belli oldu. Festivalde hobi kategorisinde Es Reform, U16'da Kapişş ve U14'te de Ezel-Doğa takımları şampiyon oldu.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşlar için sağlıklı ve eğlenceli aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle, Tepebaşı ev sahipliğinde 3 organizasyon halinde düzenlenen voleybol festivali final müsabakaları ile sona erdi.

43 takım 103 sporcunun katıldığı festivalde kıyasıya rekabetin yaşandığı maçlar oynandı. Hakemler gözetiminde yürütülen final maçında hobi kategorisinde Es Reform ile Şimşekler, U14'te Zeynep-Eylül ile Ezel-Doğa, U16'da ise Kapişş ile Bülbüller takımı, şampiyonluk için mücadele etti. Çekişmeli geçen final müsabakasında hobi kategorisinde Es Reform, U14'te Ezel-Doğa ve U16'da ise Kapişş takımı şampiyon oldu. Final müsabakasının ardından şampiyon takımlara ve dereceye girenlere madalyaları verildi.

Festival kapsamında Beach Tour Tepebaşı Eskişehir etabı 12-13 Ağustos, Pro Beach Tour Tepebaşı Eskişehir etabı ise 1-3 Eylül günleri arasında düzenlenecek.