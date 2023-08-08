Tepebaşı Belediyesi'nin Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Zumba Eğitimleri Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin modern spor kompleksi Yunus Emre Spor Tesisleri, zumba eğitimlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, sağlıklı bir şekilde spor yapmanın keyfini çıkarıyor ve sosyalleşiyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin modern spor kompleksi Yunus Emre Spor Tesisleri, spor faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Zumba eğitimlerine katılan kadınlar da sağlıklı bir şekilde spor yapmanın keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmete sunduğu Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yeni dönem kursları başladı. Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenen kurslar kapsamında düzenlenen zumba eğitimleri de sürüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde 3 grup halinde 96 kadının katıldığı kursta, kadınlar hareket ederek sağlık kazanırken, dans ederek eğlenmiş ve sosyalleşmiş oluyor.