Tepebaşı Belediyesi'nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Tenis Turnuvası Başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle düzenlediği tenis turnuvası başladı.

Tepebaşı Belediyesi ve ETA Tenis Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenen tenis turnuvası 87 sporcunun katılımıyla başladı. Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılına özel düzenlenen turnuvaya 13-35 yaş, 36 yaş ve üzeri ile yeni başlayan 13 yaş ve üzeri kadın-erkek 87 sporsever katıldı. Müsabakalar fair-play esasına uygun şekilde gerçekleşirken, her bir sporcu kendi rakibiyle eşleştiği saatte alana gelerek mücadele ediyor. 2 Eylül Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde başlayan turnuva, final maçının oynanacağı 10 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

Sporculardan teşekkür

Tepebaşı Kurtuluş Kupası Turnuvası hakkında bilgi veren ETA Tenis Spor Kulübü Baş Antrenörü Naim Burkan, "Turnuva Tepebaşı Belediyesi Kurtuluş Kupası adı altında gerçekleşiyor. Turnuvamız, yeni başlayan kadın ve erkekler, 13-35 yaş arası kadın ve erkeler, 36 yaş ve üzeri kadın ve erkeler olmak üzere 6 kategoriden oluşuyor. Turnuvayı 87 oyuncunun katılımı ile organize ediyoruz. Turnuvamız Tepebaşı Belediyesi ile birlikte yaptığımız ETA Spor Kulübünde gerçekleşiyor. 2-10 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak turnuvada final oynayanlara kupa ve ödül verilecek. Müsabakaları izlemek isteyen tüm sporseverleri kulübümüze bekliyoruz" dedi.

"Anlamlı bir günde turnuvada olmaktan dolayı gururluyuz"

Mehmet Yılmaz, "Yaklaşık pandemiden bu yana bu sporla ilgileniyorum. Gerçekten çok güzel bir spor, herkese tavsiye ediyorum. Hele bu güzel turnuvayı düzenleye Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bu güzel anlamlı günde düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde bu turnuvada bulunmaktan da gurur duyuyorum" diye konuştu.

Aziz Hurma, "Çocukluğumdan beri tenis oynuyorum. Tepebaşı Belediyesi'ne düzenledikleri turnuva için teşekkür ediyoruz. Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde böyle bir müsabakada yer almaktan dolayı da mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.

"Düzenlenen turnuvada zevkle oynayacağım"

Elif Burkan, "Bu turnuva güzel bir etkinlik olmuş sporcuların kendini geliştirmesi açısından da güzel bir etkinlik. Zevkle oynayacağım. Bu güzel şehrin kurtuluşunun yıldönümünde böyle bir müsabaka çok güzel. Turnuva için Tepebaşı Belediyesi'ne ve ETA Tenis Spor Kulübüne teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Mustafa Doğan ise, şunları söyledi:

"Bu anlamlı günde böyle bir spor faaliyetinin içinde olmak bizi mutlu diyor. Biz hep üniversitelerin kortlarını kullanıyorduk. Son yıllarda tenise ilgi artınca talebi karşılayamıyordu. Bu tür kulüplerin belediyesi iş birliği ile açtıkları bu altyapılar bizim için çok iyi oldu" - ESKİŞEHİR