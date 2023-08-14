Tepebaşı Belediyesi'nde Ücretsiz Spor Kursları Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenen ücretsiz tekvando ve voleybol kurslarına katılan çocuklar spor yaparken hem sağlıklı bir ortamda vakit geçiriyor hem de kendilerini savunmayı öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenen kurslar devam ediyor. Ücretsiz olarak verilen tekvando ve voleybol eğitimlerine katılan çocuklar spor yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yeni dönem kursları devam ediyor. Merkezde düzenlenen tekvando kursu da çocukların ilgisi ile sürüyor. Gruplar halinde devam eden eğitimler kapsamında, 7-18 yaş arası 95 çocuk antrenmanlara katılıyor. Eğitimlere katılan çocuklar, eğitmenler gözetiminde sağlık ile spor yaparken kendilerini savunmayı da öğrenmiş oluyor.

Çocuklar için düzenlenen voleybol kursu da uzman eğitmenler eşliğinde sürüyor. Her pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günü yapılan voleybol eğitimine katılan 234 çocuk, voleybol tekniklerini öğrenirken sağlıklı bir ortamda spor yapmanın keyfini yaşıyor.