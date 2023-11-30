Tepebaşı Belediyesi Muhtarlar Arası Dart Turnuvası Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği muhtarlar arası dart turnuvası, dayanışma ve birliktelik duygularını pekiştiren renkli bir etkinlik oldu. Turnuvada birinciliği Hacıalibey Muhtarı Selma Yavaş kazandı.

Tepebaşı Belediyesi'nin muhtarlar arasındaki dayanışma ve birliktelik duygusunu pekiştirmek amacı ile düzenlediği ve gelenekselleşen dart turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Turnuva Başkan Ahmet Ataç'ın atışı ile başladı.

Tepebaşı Belediyesi, kentte görev yapan muhtarları bir araya getirmeye devam ediyor.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, muhtarlar ile dayanışma ve birliktelik duygularını pekiştirmek için hazırlanan muhtarlar arası dart turnuvas, 18 muhtarın katılımı ile gerçekleştirildi.

Turnuvaya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler de katıldı.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen turnuva, Başkan Ataç'ın atışı ile başladı. Başkan Ataç, turnuvaya katılan muhtarlara başarılar dileyerek, "Muhtarlarımız ile sürekli bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bugün de dart turnuvasında bir araya geldik. Muhtarlarımız arasında dayanışmayı ve birlikteliği pekiştirmek için de her yıl turnuva düzenliyoruz. Bugün de gelenek haline getirdiğimiz turnuvamıza katılan muhtarlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvada birinciliği Hacıalibey Muhtarı Selma Yavaş, ikinciliği geçen yılın şampiyonu Karadere Muhtarı Hayri Öner, üçüncülüğü ise Hacıseyit Muhtarı Münir Çorakbaş kazandı.