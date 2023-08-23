Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde Genç Kadınlara Wing Tsun Dersleri

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen Wing Tsun dersleri, genç kadınların spor yaparken kendilerini savunmayı öğrenmelerini sağlıyor. Kursa katılanlar, saldırı merkezli olmayan bu sanatın akıl, beden ve ruh disipliniyle estetiğini keşfediyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından genç kadınlar için düzenlenen Wing Tsun derslerine katılan kursiyerler, spor yaparken kendilerini de savunmayı öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi her yıl binlerce kişinin faydalandığı Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Wing Tsun kursu genç kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Wing Tsun eğitimlerine; kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kendilerini korumak adına katılan kadınlar. Güney Çin kökenli spor ile insan vücudunun doğal yapısındaki mükemmelliği kullanmaya dayanan, etkili hareketlerden oluşan, netice merkezli bir sistem olan Wing Tsun ile olası saldırılardan korunurken karşısındaki kişiye zarar vermeden etkisiz hale getirmeyi öğreniyor.