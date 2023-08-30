Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tenis turnuvası düzenliyor

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tenis turnuvası düzenleyecek. Turnuva için kayıtlar başladı ve 13-35 yaş, 36 yaş ve üzeri ile yeni başlayan sporseverler başvurabiliyor. Detaylı bilgi için telefon numarası verildi.