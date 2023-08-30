Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tenis turnuvası düzenliyor
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Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tenis turnuvası düzenleyecek. Turnuva için kayıtlar başladı ve 13-35 yaş, 36 yaş ve üzeri ile yeni başlayan sporseverler başvurabiliyor. Detaylı bilgi için telefon numarası verildi.
Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tenis turnuvası düzenleyecek.
Tepebaşı Belediyesi ve ETA Tenis iş birliği ile düzenlenecek tenis turnuvası için kayıtlar başladı.
Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılına özel düzenlenen turnuvaya 13-35 yaş, 36 yaş ve üzeri ile yeni başlayan 13 yaş ve üzeri sporseverler başvurabiliyor.
02-10 Eylül arasında gerçekleşecek turnuvaya katılmak isteyenler, duyuru görselinde bulunan QR kodu okutarak formu doldurabiliyor. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler 0 (544) 262 52 27 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.