Tepebaşı Belediyesi Baba Çocuk Balıkçılık Eğitimi ve Etkinliği Gerçekleştirildi

Tepebaşı Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nin (ESBALDER) destek vererek gerçekleştirilen 'Baba Çocuk Balıkçılık Eğitimi ve Etkinliği' gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara amatör balıkçılık eğitimi verildi ve çocuklar ilk balıklarını tutmanın sevincini yaşadılar.

Tepebaşı Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nin (ESBALDER) destek vererek gerçekleştirilen 'Baba Çocuk Balıkçılık Eğitimi ve Etkinliği' gerçekleştirildi.

Baba Çocuk Balıkçılık Eğitimi ve Etkinliği kapsamında alışveriş merkezinde ESBALDER tarafından Amatör Balıkçılık Standı kuruldu. Katılımcılara ve vatandaşlara amatör balıkçılık eğitim verildi. Tepebaşı Belediyesi'ne etkinlik için başvuran katılımcılar, tahsis edilen servis aracı ile etkiliğin yapılacağı Musaözü Göleti'ne gittiler. Tepebaşı Belediyesi Spor Müdürü Yunus Özkan ve müdürlük çalışanlarının hazır bulunduğu uygulamada etkinliğinde, ESBALDER üyeleri tüm katılımcılarla ilgilenerek ilk oltalarını suya atmalarına yardımcı oldular . Oldukça keyifli geçen etkinlikte ilk balıklarını tutan çocukların sevinçleri dikkatlerden kaçmadı.

Etkinliğe 20 baba, 20 çocuk olmak üzere toplam 40 kişi katıldı. - ESKİŞEHİR