Tepebaşı Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Kadınlarla Pedallıyoruz ve Çocuklarla Bisiklet Macerası düzenledi

Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kadınlarla Pedallıyoruz ve Çocuklarla Bisiklet Macerası etkinliği düzenledi. Etkinlikte kadınlara bisiklet sürme eğitimi verilirken, çocuklar da Kidical Mass etkinliğiyle sürdürülebilir ulaşım haklarını dile getirdi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Kadınlarla Pedallıyoruz ve Çocuklarla Bisiklet Macerası etkinliği düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Hareketlilik Haftası'nı birbirinden keyifli ve sağlıklı etkinlikler ile kutlanıyor.

Bu yıl "Şehrini Keşfet-Gelecek Enerjini Koru!" teması ile gerçekleşen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda düzenlenen Kadınlarla Pedallıyoruz ve Çocuklarla Bisiklet Macerası etkinliği düzenlendi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Tepebaşı Bisiklet Okulu'nda eğitim alan gönüllü bisiklet elçilerinin destekleri ile 20 kadına bisiklet sürme eğitimi verildi.

Çocuklarla bisiklet macerası etkinliğinde ise Tepebaşı Belediyesi ve Tripy Mobility firması iş birliğiyle dünyada bisikletle en ses getiren etkinlik olan Critical Mass yerine Kidical Mass etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocukların sürdürülebilir ulaşım haklarını istediklerini bir tepki sürüşü amaçlandı. Çocuklar etkinlikte hem bisiklet sürmenin keyfini yaşadı hem de eğlenceli zaman geçirdi.