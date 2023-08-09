Tepebaşı Belediyesi Açık Havada Egzersiz Programları Düzenliyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen egzersiz programları, Eskişehirlileri açık havada sporla buluşturuyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca haftada bir gün yoga eğitimleri de düzenleniyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen egzersiz programları, Eskişehirlileri açık havada sporla buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkının sağlıklı bir ortamda spor ile buluşması adına düzenlediği etkinlikler sürüyor.

Bu kapsamda açık havada düzenlenen sabah egzersizleri vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşiyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Sabah egzersizleri Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Batıkent Mahallesi M. Abdülcemil Kırımoğlu Parkı'nda saat 09.00'da, Salı ve Perşembe günleri Şeker Parkı ile Kumlubel'de saat 09.00'da, Pazar günleri ise Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda saat 09.50'de, Özdilek Koruluk Alanda 11.15'te başlıyor.

Yoga eğitimleri sürüyor

Öte yandan uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirilen yetişkin yoga eğitimleri, haftada bir gün olmak üzere iki farklı noktada düzenleniyor.

Vücut esnekliğini ve dengesini artırmasının yanı sıra stres ve nefes alışverişine katkıları ile de bilinen yoga eğitimleri Cumartesi günleri Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda saat 09.50-10.50, Özdilek Koruluk alanda saat 11.15-12.15 arasında gerçekleştiriliyor.

Egzersiz programlarına katılmak isteyen vatandaşların havlu, su ve matlarını yanlarında getirmesi gerekiyor. Egzersiz programları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 324 25 22 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.