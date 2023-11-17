Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nü ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Genç Kızlar İl Şampiyonası'nda şampiyon olan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımını ve 2. ligde mücadele eden A Takımı'nı makamında ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Genç Kızlar İl Şampiyonası'nda şampiyon olan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımını ve 2. ligde mücadele eden A Takımı'nı makamında ağırladı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile bir araya geldi.

Son olarak Eylül-Ekim ayında düzenlenen Eskişehir Genç Kızlar İl Şampiyonası, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nün şampiyonluğu ile tamamlandı. Sporcular şampiyonluk sevincini Başkan Ataç ile paylaştı. Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan sporcular, "Bu 7'nci şampiyonluğumuz. Çok heyecanlıyız. Eskişehir'i temsil etmek gurur verici" dedi.

Ayrıca ziyarette 2. Ligde mücadele eden A Takımı da yer aldı. Maçlara devam eden takım, şu ana kadar oynanan 3 maçın ikisini kazandı. A Takımı oyuncusu Nil Su Çalışkan, "Çalışmalarımız çok sıkı ve disiplinli gidiyor. Yazdan beri zaten düzenli olarak çalışıyoruz. Hedefimiz play-off ama sıralamada da üstlerde olmak istiyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZLA GURUR DUYUYORUM"

Ziyarette sporculara başarılar dileyen Başkan Ataç, "Genç kızlarımız bizim medarı iftiharımız. Çocuklarımızla gurur duyuyorum. Sporcu yetenekleriyle beraber insan değerleri de çok yüksek. Aralarındaki arkadaşlık birliktelik başarının anahtarı. Türkiye'de kadın voleybol çok üst seviyelerde, biz bunu çok önceden keşfettik. Ben gelecekte çok önemli şeyler olacağına inanıyorum. Yolumuz açık olsun" dedi.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Özcan Erkaya da "Bütün kızlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Başarılı olmaları için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.