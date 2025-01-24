Teoman Taş İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Samsun'da, 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Samsunspor taraftarlarından Teoman Taş için 1965 Samsunspor Derneği tarafından anma etkinliği düzenlendi.

Dernek binasında gerçekleşen törende, Teoman Taş'ın Samsunspor'a olan bağlılığı ve taraftar ruhuyla gönüllerde bıraktığı iz bir kez daha hatırlandı. Dernek binasında yapılan anma töreninin ardından etkinliğe katılanlar, İstiklal Mahallesi'nde bulunan ve anısını yaşatmak için ismi verilen Teoman Taş Parkı'nı ziyaret etti.

"Hepinize minnettarız, onun yaşatılmasını sizler sağlıyorsunuz"

Parkta gerçekleşen konuşmalarda söz alan Teoman Taş'ın annesi Aynur Taş, "17 yılı bitirdik, 18. yıla girdik. Ateş düştüğü yeri yakar derler ya, sizler de o ateşi hissediyorsunuz, teşekkür ederim. Benim için daha dün olmuş gibi geliyor evladımı kaybetmek. Evlat kaybetmenin ne demek olduğunu çoğu kişi bilir. Bu arada 2 ay oldu, eşimi de kaybettim. Eşimle birlikte karşılıklı ağlaşıyorduk evladımız için. O kavuştu evladına. Hepinize çok minnettarız, vefalı insanlarsınız. Onun yaşatılmasını sizler sağlıyorsunuz. Teşekkür ederim" dedi.

"Bir Samsunsporlu bakışı vardı"

Teoman Taş'ın arkadaşı Mehmet Yılmaz ise "Teoman aramızdan ayrılalı 17 sene oldu. Onun vefatından birkaç ay sonra bu parkın açılışında arkadaşlarımızla birlikte beraberdik. Şimdi düşünüyorum da bizim bu parkta 4-5. anma etkinliğimiz olabilir. Ama her yıl aramızdan birileri eksiliyor. 5 yıl önceki etkinlikte Emin ağabey (Emin Kar), şurada konuşmuştu. 'Ocak aylarını hiç sevmiyorum hem Teoman'dan dolayı hem de 20 Ocak'ta kazamızdan dolayı' demişti. Teoman'ın herkese nasip olmayacak bir Samsunsporlu bakışı ve herkese nasip olmayacak bir örnek taraftar profili vardı. Eğitimliydi, şehirliydi, beyefendiydi, akıllıydı ve hem kalem ehliydi hem de iyi bir hatipti" diye konuştu.

1965 Samsunspor Derneği'nin organize ettiği etkinliğe Teoman Taş'ın ailesi ve sevenleri katıldı. - SAMSUN