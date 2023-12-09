Tenzor International Cup Yelken Yarışları Bodrum'da Devam Ediyor

Bodrum'da devam eden ve Türkiye'ye yelken yarışlarında yeni bir boyut kazandıracak J-70 sınıfı teknelerin yarışı olan Tenzor International Cup Yelken Yarışları'nda kış etabının ikinci günü tamamlandı.

Yarışlarda ilk günün aksine son derece elverişli hava şartlarında başlayan ikinci günde toplam 5 tur koşuldu. Zaman zaman artan rüzgarın şiddeti yarışmacılara heyecanlı anlar yaşattı. Dönüş noktalarında kıyasıya mücadele yaşanırken, liderler sürekli yer değiştirdi. Günün ilk yarışını Mushrooms (Mantarlar) kazandı. Russian Bogatyrs ve Dva Topora ise ikinci ve üçüncü oldu. İkinci yarışta en iyi süreyi Tenzor ekibi gösterdi. Tenzor'u Hubex ve Dolce Vita izledi.

Dolce Vita, iki kez birinci olarak genel sıralamada pozisyonunu yükseltti ve günü ilk sırada tamamlamayı başardı. Bogatyrs ve Tenzor Team ise ikinci ve üçüncü oldular.

Tenzor International Cup'ın ilk etabı yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.

ANDREI PUSHKIN: TÜRKİYE YELKEN YARIŞLARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR LOKASYON

Tenzor takımı kaptanı Andrei Pushkin, yarışların çok çekişmeli geçtiğini belirterek, "Bugün çok iyi bir yarış oldu. Rüzgarın gücü yarış için oldukça elverişliydi. Güzel bir yarış geçti, mücadele dolu bir yarış geçti. Amacımız J-70 yelken yarışlarını sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bilinir hale getirmek. Bu amaçla ilerlediğimizi düşünüyorum. Yalnız yarışları düzenlemekle kalmayacağız, dünyanın her yerinden üst düzey takımların katılmasını sağlayacağız. Kaliteyi artırmak ve dünyanın en üst sıralarındaki yelken yarışlarından biri haline getirmek istiyoruz. Türkiye yelken yarışları için çok önemli bir lokasyon" diye konuştu.

KATE TSEPLIAEVA: AMACIMIZ DÜNYANIN HER YERİNDEN YELKENCİLERİ TÜRKİYE'DE TOPLAMAK

Yarışların uluslararası bağlantılarını yürüten yönetim kurulu üyesi Kate Tsepliaeva, şunları kaydetti:

"Her şeyin başında çok özel ve yeni bir projeyi Türkiye'de uygulamaya koyduk. Dünya yelkenciliği açısından da önemli bir proje. Bu özel projenin şu ana kadarki aşamalarını tamamladık. Genel olarak katılanların tamamı ve organizasyonu düzenleyenler olarak mutluyuz. Tabi ki eksikler var, bunları da sonraki aşamalarda tamamlayacağız. Amacımız Türkiye'den, Rusya'dan yakın ülkelerden değil, dünyanın her yerinden yelkencileri Türkiye'de toplamak, bu organizasyon çatısı altında yarıştırmak. Sonraki aşamalarda 12 teknemiz var, ilk etabını yapıyoruz. Daha 4 etap daha var. Sonraki etaplarda İspanya, Portekiz, Almanya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden katılımcı bekliyoruz. J-70 sınıfının merkezi olan ABD'de gözlemciler yarışmaları takip ediyor. Onların da bu yarışmalara katılmasını istiyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz 50 tekneyle J-70 yelken yarışlarını Türkiye'de düzenlemek."

BURAK ZENGİN: HEDEFİMİZ İKİ SENE İÇERİSİNDE 50 TEKNE İLE YARIŞMAK

AP Tesis Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Zengin ise "Bugün yarışların ikinci günündeyiz. Çok iyi geçti, beş yarış yaptık. Hava şartları çok iyiydi. Çok çekişmeli bir yarıştı. Birinci her yarışta değişti. Herkes kazanmak için savaşıyor. Ne kadar iyi olduklarını bugün gösterdiler. J-70'i seçerek en iyi yelkencileri getirmeyi amaçlamıştık. Dolayısıyla bize ne kadar iyi olduklarını gösterdiler. Beş yarışın beşi de birbirinden zorluydu. Herkesi tebrik ederim. Türkiye'ye en iyi yelkencileri getirmek istiyoruz. Dünyada en iyi hangi yelkenci varsa onları getirmek istiyoruz. En üst düzeyde yarışçılarla karşılaşacaksınız. Olimpiyat seviyesinde yarış yapmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Şu an 12 tekne yarıştık. Hedefimiz iki sene içerisinde 50 tekne olmak." İfadelerini kullandı.