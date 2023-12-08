Bodrum'da Tenzor International Cup Yelken Yarışları başladı

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Metin ARSLANCAN/BODRUM (MUĞLA), (DHA) - Tenzor International Cup Yelken Yarışları start aldı.

Bodrum'da 7-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek ve Türkiye'ye yelken yarışlarında yeni bir boyut kazandıracak J-70 sınıfı teknelerin yarışı olan Tenzor International Cup Yelken Yarışları'nda kış etabı start aldı.

Açılış törenine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, yarışmanın ev sahibi ve organizasyonun idari ve sportif direktörü olan İstanbul merkezli AP Tesis Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Zengin, yarışların uluslararası bağlantılarını yürüten yönetim kurulu üyesi Kate Tsepliaeva, sporcular ile davetliler katıldı.

Bodrum Kaymakamı Çit, dünyanın önemli yelken yarışları arasına girmeye aday olan Tenzor International Cup'ın Bodrum'da düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çit, Bodrum'un uluslararası organizasyonlarda da bir marka olması yönünde önemli adımlar attığına dikkati çekti.

Burak Zengin ise yarışın kış etabının dünya şampiyonlarını ağırlayacağını ve finalinde ABD takımlarının da olacağını açıkladı. Zengin, her aşamada kaliteyi üst düzeyde tuttuklarını ve teknik açıdan olimpiyat yarışları seviyesinde bir organizasyon yaptıklarını belirtti.

Kate Tsepliaeva ise Türkçe yaptığı konuşmasında Türkiye'de uluslararası bir yelken organizasyonu yaratmak üzere yola çıktıklarını kaydetti.

İLK ETABA 12 TAKIM KATILACAK

Bodrum'da 7-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Tenzor International Cup Yelken Yarışları kış etabında 12 takım mücadele edecek. İlk etapta aralarında Russian Bogatyr ve Tenzor Team gibi dünya ve Avrupa şampiyonluklarında dereceleri bulunan yerli ve yabancı ekipler yer alacak.

Tenzor International Cup'ın kış serisi etapları şu şekilde:

1'inci etap: 7-10 Aralık 2023

2'nci etap: 11-14 Ocak 2024

3'üncü etap: 8-11 Şubat 2024

4'üncü etap: 7-10 Mart 2024

5'inci etap (Final): 11-14 Nisan 2024.

Başhakemliğini Can Giray'ın yaptığı yarışmaların ilk gününe sağanak yağış damga vurdu. Rüzgarın gücünü etkileyen yağmur ilk günkü yarışların gecikmeli başlamasına neden oldu.

İlk etap yarışları yarın ve 10 Aralık Pazar günkü yarışların ardından ödül töreni ile son bulacak.