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Tenzor International Cup Bodrum'da Başladı

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Türkiye'ye yelken yarışlarında yeni bir boyut kazandıracak olan J/70 sınıfı teknelerin yarışı Tenzor International Cup, Bodrum'da başladı. Yarışmanın ilk gününde açılış töreni düzenlendi ve 12 takım yarışmaya katıldı.

- Tenzor International Cup, Bodrum'da başladı

MUĞLA - Türkiye'ye yelken yarışlarında yeni bir boyut kazandıracak olan J/70 sınıfı teknelerin yarışı Tenzor International Cup, Bodrum'da başladı.

Türkiye'ye yelken yarışlarında yeni bir boyut kazandıracak olan Tenzor International Cup, Bodrum'da start aldı. Yarışların ilk günü sabah saatlerinde yapılan açılış törenine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, yarışmanın ev sahibi ve organizatörü olan AP Tesis Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Zengin, yarışların uluslararası bağlantılarını yürüten yönetim kurulu üyesi Kate Tsepliaeva, yarışmacılar ve basın mensupları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bodrum Kaymakamı Çit, dünyanın önemli yelken yarışları arasına girmeye aday olan Tenzor International Cup'ın, Bodrum'da düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bodrum'un uluslararası organizasyonlarda da bir marka olması yolunda önemli adımlar attığına vurgu yaptı.

Organizasyonun idari ve sportif direktörü Burak Zengin de yarışmanın Kış Serisi'nin her etabında dünya şampiyonlarını ağırlayacaklarını ve final etabında ABD takımlarının da olacağını belirtti. Kaliteyi üst düzeyde tuttuklarını aktaran Zengin, teknik açıdan olimpiyat yarışları seviyesinde bir organizasyon yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kate Tsepliaeva ise bir bölümünü Türkçe yaptığı konuşmasında Türkiye'de uluslararası bir yelken organizasyonu oluşturmak üzere yola çıktıklarını ifade etti.

5 etaplı yarışların ilk etabına, aralarında Russian Bogatyr ve Tenzor Team gibi dünya ve Avrupa şampiyonluklarında dereceleri bulunan yerli ve yabancı 12 takım katılıyor.

Başhakemliğini Can Giray'ın yaptığı yarışmaların ilk günü sağanak yağış nedeniyle gecikmeli başladı.

Tenzor International Cup'ın ilk etabı yarın ve pazar günü düzenlenecek yarışların ardından ödül töreni ile son bulacak.

Tenzor International Cup Kış Serisi Etapları şöyle:

1. Etap: 7-10 Aralık 2023

2. Etap: 11-14 Ocak 2024

3. Etap: 8-11 Şubat 2024

4. Etap: 7-10 Mart 2024

5. Etap (Final): 11-14 Nisan 2024

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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