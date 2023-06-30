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Teniste dünya 1 numarası Iga Swiatek turnuvadan çekildi

Teniste dünya 1 numarası Iga Swiatek turnuvadan çekildi

Spor Haberleri

Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, hastalığı nedeniyle Almanya'daki Bad Homburg Açık Turnuvası'ndan çekildi. Swiatek, ateş ve olası gıda zehirlenmesi nedeniyle maçına çıkamayacağını açıkladı.

Teniste tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek, hastalandığı için Almanya'daki Bad Homburg Açık Turnuvası'ndan çekildi.

Swiatek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm ama bugün maçımdan çekilmem gerekiyor. Biraz ateş ve olası gıda zehirlenmesi nedeniyle huzursuz bir gece geçirdim. Bugün performans gösteremeyeceğim ve kendime bakmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki raket, "Umarım yakında iyi olurum. Bad Homburg'daki desteğiniz harikaydı, teşekkürler." sözlerini kullandı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası, bugün Bad Homburg Açık Turnuvası yarı finalinde, İtalyan tenisçi Lucia Bronzetti ile karşılaşacaktı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Almanya Spor Haberler

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