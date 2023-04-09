??????? Teniste, Billie Jean King Cup yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa-Afrika Billie Jean King Cup Grup 1 maçları 15 Nisan'a kadar Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde oynanacak.

Kaptanlığını Ali Göreç'in yaptığı A Milli Kadın Tenis Takımı'nda Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Berfu Cengiz ve Zeynep Sönmez yer alıyor.

Türkiye A Grubu'nda Litvanya, Macaristan, Hollanda ve Mısır ile mücadele edecek.