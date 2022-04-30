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Teniste Berfu-Anastasia çifti ikinci oldu

AA - Süha Gür - Spor
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Teniste Berfu-Anastasia çifti ikinci oldu

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz ve Rus partneri Anastasia Tikhonova ikincilik elde etti.

İSTANBUL (AA) - TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz ve Rus partneri Anastasia Tikhonova ikincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk raket Berfu Cengiz ve partneri Anastasia Tikhonova, Maja Chwalinska-Jesika Maleckova ikilisi ile finalde karşılaştı.

İlk seti 6-2 kazanan Berfu Cengiz ve Anastasia Tikhonova çifti ikinci sette rakiplerine 6-4 mağlup oldu ve maç karar setine uzadı. Chwalinska-Maleckova şampiyonu belirleyen karar setini 7-4 kazanarak mutlu sona ulaşan ikili oldu.

AA / Süha Gür - Spor

İstanbul, Tenis, dolar, Rus, Spor, Haberler

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