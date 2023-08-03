Teniste ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Karadeniz 1 ve 2 Bölgesi Çeyrek Final Müsabakaları Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar Sezonu Karadeniz 1 ve 2 bölgesi çeyrek final müsabakaları Erzincan'da başladı. Düzce, Amasya, Zonguldak, Erzurum, Artvin, Ordu, Çorum, Bolu, Rize, Bolu, Sinop'tan 80 sporcu müsabakalara katılıyor. Yarı finale yükselmek için üç gün sürecek olan organizasyonda başarılı olan sporcular belirlenecek.

Teniste Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar Sezonu Karadeniz 1 ve 2 bölgesi çeyrek final müsabakaları Erzincan'da başladı.

Ülkü Spor Kompleksi tenis kortlarında düzenlenen müsabakalara Düzce, Amasya, Zonguldak, Erzurum, Artvin, Ordu, Çorum, Bolu, Rize, Bolu, Sinop'tan 80 sporcu katılıyor.

Üç gün sürecek organizasyonda başarılı olan sporcular yarı finale yükselecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, üç gün süresince yapılacak turnuvalara katılan sporculara başarı dileyerek, "Sizleri Erzincan'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kortlar sizler için yapıldı, raket sesleri ile buraları şenlendirin. Hepiniz geleceğin yıldızları olacaksınız. Bu aşamada hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.