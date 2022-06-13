Teniste 19. Akdeniz Oyunları'nın geniş kadrosu belli oldu Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek kadın ve erkek tenis milli takımlarının geniş kadrosu belirlendi. Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek kadın ve erkek tenis milli takımlarının geniş kadrosu belirlendi. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Oran şehrinde düzenlenecek. Antrenörlüğünü Alaaddin Karagöz'ün yaptığı kadın ve erkek milli takımlarının geniş kadrosu şu şekilde: Kadın Milli Takımı: Zeynep Sönmez, İlay Yörük, Başak Eraydın, Doğa Türkmen. Erkek Milli Takımı: İlhan Sarp Ağabigün, Yankı Erel, Fahri Berk İlkel, Koray Kırcı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Spor Haberler

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