Tenis: W25+H Tossa de Mar Turnuvası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tenis: W25+H Tossa de Mar Turnuvası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Tenis: W25+H Tossa de Mar Turnuvası

Milli tenisçi Pemra Özgen, İspanya'da düzenlenen W25+H Tossa de Mar Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.

Milli tenisçi Pemra Özgen, İspanya'da düzenlenen W25+H Tossa de Mar Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.

Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Pemra Özgen çeyrek finalde İtalyan raket Giulia Gatto-Monticone ile karşılaştı. Rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen milli tenisçi, turnuvada yarı finale yükseldi.

Pemra Özgen, bu turda ev sahibi ülkeden Rosa Vicens Mas ile karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Milli Tenisçi, Pemra Özgen, İspanya, Tenis, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title