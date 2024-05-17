Tenis Federasyonu Başkanı: Türkiye Avrupa'yı ve dünyayı domine edecek

Türkiye'nin teniste dünyanın en iyi olabileceğine inandığını söyleyen Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Avrupa'yı ve dünyayı domine edeceğiz" dedi.

Antalya'da bulunan Alibey Club Manavgat'ta düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası'nı takip eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Bu yıl turnuvada 336 takım ve bin 739 sporcunun yarıştığını belirten Durmuş, "Bu turnuvayı geçen yıl 2 bin 500 sporcuyla da oynadık fakat 85 korta sığamıyoruz. Tenise o kadar büyük bir ilgi var ki 5 bin kişinin katılabileceği bir turnuva haftası olabilir ama bunun için de 500 tane korta ihtiyaç duyabiliriz. Bir sonraki yıllarımızda bundan daha büyük talepler olacak, bunu bu sefer yılda üçe, dörde böleceğiz kortları rahat kullanabilmek için" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'yı ve dünyayı domine edeceğiz"

Türkiye'nin teniste dünyanın en iyisi olabileceğine inandığını vurgulayan Başkan Durmuş, "Bunu duygularımızla söylemiyoruz, verilerle söylüyoruz. Verilerin bize yaşattığı duygularla söylüyoruz. Teniste Avrupa, dünyanın lideri. Dünya sıralamasında ilk 10'da Avrupalı sporcular yer alıyor. İlk 100'de de en fazla sporcusu olan Avrupa kıtasıdır. Avrupa kıtasının da en genç ülkesi biziz. Avrupa'da şu anda tenisin gelişimi anlamında geçen yıl Avrupa'nın en iyi gelişen ülkesi ödülünü aldık. Bunun için biz doğru stratejilerimizi kurduk ve o adımlarla ilerlersek yetiştirdiğimiz sporcuların sayısı da aynı oranda büyüyecek ve Avrupa'yı ve dünyayı domine edeceğiz. Biz 1 numaraya yerleştik mi bir daha oradan inmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Daha büyük turnuvaları yapabiliriz ama zamanını bekliyoruz"

Türkiye'nin, Roma ve Madrid'deki gibi turnuvalar yapabileceğini hatta bundan daha büyüklerini İstanbul'da yaptıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Cengiz Durmuş, "İstanbul'da Championships yaptık, dünyanın en iyi 8 sporcusu geldi. İstanbul Cup'lar yaptık, İstanbul Open'lar yaptık. Federer, Sharapova, Serena gibi sporcuların gelip oynadığı turnuvalar da yaptık. Türkiye bunları yapabilecek güçte. Bizim isteğimiz, yaptığımız etkinlikte sporcularımız başarılı olsun. Bunları yaparak tenisin ülkemizde tanıtılmasını sağladık ama şimdi yapacağımız etkinliklerde yarışacak sporcularımız olsun istiyoruz. Şu anda yaptığımız irili ufaklı turnuvalarda çocuklarımız şampiyon olabiliyor. Antalya'daki turnuvalarımızda çocuklarımız puan alamazken, şimdi şampiyon oluyorlar ve bunu sıradanlaştırdık artık. İpek yurt dışında bir başarı elde ediyor, yarı finallere geliyor, Berfu şampiyon oluyor. O seviyede de artık tamam diyoruz. Zeynep 50 numarayı yeniyor, yarın 20 numarayı, bir sonraki gün 1 numarayı yeneceğiz hedefiyle seviye seviye ilerliyoruz. Daha büyük turnuvaları yapabiliriz ama zamanını bekliyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz geride kalmış illerimize dokunarak tüm Türkiye'nin aynı seviyede tenis oynayabilmesi"

Cengiz Durmuş, uluslararası seviyede düzenlenen ve gelenekselleşmiş bir turnuva olan Cudi Cup hakkında da, "Cudi Cup'a Avrupa'nın 9 ülkesinden sporcular gelecek. 80'e yakın sporcu mücadele edecek. Bundan 3-5 sene önce tenisin belki hiç düşünülemeyeceği bir yerde Cudi Cup'la birlikte milli takımlara sporcularımız yetişti. Kız çocuklarımız milli takımlara geldi. Şırnak'ta inanılmaz bir tenis oynanıyor. Kapalı ve açık kortlarıyla halkın sevdiği bir branş haline geldi. Gençlerimiz, çocuklarımız orada çok güzel tenis oynuyor. Bu hedefimizdi zaten. Oralara gitmek için, tohum atmak için, gençlerimizi çocuklarımızı sporla buluşturup tenisle tanıştırmak, yetenekleri oralardan milli takımlara seçebilmek için yaptığımız projeyi başlattığımız illerimizden bir tanesiydi. Bunun yanı sıra Iğdır'da, Iğdır Kayısı Cup yapıyoruz. Cudi Cup'ın ardından bunu yapacağız. Urfa'da Göbekli Tepe, Erzurum'da Çifte Minare, Ağrı'da Ağrı Dağı turnuvası yaptık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu liglerimiz var. Bizim hedefimiz, geride kalmış illerimize ilçelerimize dokunarak ortalama bir seviyeye getirip ondan sonra tüm Türkiye'nin aynı seviyelerde tenis oynayabilmesi" cümlelerine yer verdi. - ANTALYA