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Tenis camiası Erkan Çağlayan'ı kaybetti

Tenis camiası Erkan Çağlayan'ı kaybetti

Spor Haberleri

Türkiye Tenis Federasyonunun eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Erkan Çağlayan vefat etti. Federasyon, Çağlayan'ın ailesine ve tenis camiasına başsağlığı diledi.

Türkiye Tenis Federasyonunun eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Erkan Çağlayan vefat etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "2016-2021 yıllarında federasyonumuzun Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan, ulusal başhakemimiz Erkan Çağlayan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Çağlayan ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve tenis camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Merkez Hakem Kurulu Çağlayan Türkiye Tenis Spor Haberler

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