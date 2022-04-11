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Tenis: Billie Jean King Kupası

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Tenis: Billie Jean King Kupası

Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup I'deki ilk maçında Danimarka'yı 2-1 yendi.

Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup I'deki ilk maçında Danimarka'yı 2-1 yendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, gruptaki ilk maçında Danimarka ile karşılaştı.

Teklerde Pemra Özgen, Johanne Christine Svendsen'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0, İpek Öz de Sofia Nami Samavati'yi 7-5, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yendi.

Çiftlerde ise İpek Öz ile Berfu Cengiz, Rebecca Munk Mortensen-Svendsen ikilisine 6-2, 4-6 ve 1-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.

Danimarka serisini 2-1 kazanan Türkiye, yarın Macaristan ile karşılaşacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Billie Jean, Danimarka, Türkiye, Tenis, Spor, Haberler

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