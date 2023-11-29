Ten Hag: Ziyech önemli bir oyuncu

Erik ten Hag Takımım istediğim gibi oynadı, o bölümlerden keyif aldım

'Ziyech önemli bir oyuncu'

'İlerleyen dönemlerde Altay'ı da tercih edeceğiz'

Olgucan KALKAN-Sacit GÖNCÜİSTANBUL, (DHA) - Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, 'Birlikte kazanıp, birlikte kaybediyoruz. Takımımızda gelişim var. Takımım tam olarak istediğim gibi oynadı ve o anlarda keyif aldım' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında Galatasaray sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Haag, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takım olarak gelişim halinde olduklarını dile getiren Erik ten Hag, 'Takım olarak iyi oyun sergiledik. Birlikte kazanıp, birlikte kaybediyoruz. Takımımızda gelişim var. Takımım tam olarak istediğim gibi oynadı ve o anlarda keyif aldım. Oyuncularım son ana kadar ellerinden geleni yaptılar' ifadelerini kullandı.

'ZIYECH ÖNEMLİ BİR OYUNCU'

Mücadelede 2 gol, 1 asistlik performansıyla Galatasaray'ın aldığı 1 puanda önemli rol oynayan Hakim Ziyech'in önemli bir oyuncu olduğunu dile getiren ten Hag, 'Burada puanlar önemli. Ziyech önemli, başarılı bir oyuncu. Onu durdurmak gerçekten kolay değil. Frikiklerini engellememiz zordu. Yaptığımız hatalardan ders alıp, geliştirmemiz gerekiyor. Benim için önemli olan takımın gelişiyor olması. Daha da iyi olmak için elimizden geleni yapacağız' şeklinde konuştu.

'İLERLEYEN DÖNEMLERDE ALTAY'I DA TERCİH EDECEĞİZ'

Takımın birinci kalecisi Onana'nın eleştirilen performansının ardından milli kaleci Altay Bayındır'ın ne zaman forma giyeceği ile ilgili gelen bir soru üzerine ten Hag, '3 kaleciden de çok memnunum. Performanslarından memnunum. Altay, yavaş yavaş alışıyor. Avrupa maçlarını görüyor. Gelişim sürecinde. Sabırlı olması gerekiyor. İlerleyen dönemlerde onu da tercih edeceğiz' diye konuştu.