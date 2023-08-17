Temsilcilerimiz Avrupa'da Rövanş Karşılaşmalarına Çıkıyor
Spor Haberleri
UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmaları oynanacak. Beşiktaş, Neftçi Baku ile; Osijek, Adana Demirspor ile; Maribor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ayrıca, diğer spor kulüplerimiz ve futbol disiplin kurullarının kararları da açıklanacak.
TEMSİLCİLERİMİZ AVRUPA'DA RÖVANŞ KARŞILAŞMALARINA ÇIKIYOR
21.00 Beşiktaş - Neftçi Baku
21.00 Osijek - Adana Demirspor
21.15 Maribor - Fenerbahçe
- UEFA AVRUPA LİGİ VE UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 3. ELEME TURU
UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmaları oynanacak.
- BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlı ekipte yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaşlı iş insanlarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecek.
- TRABZONSPOR
10.00 Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
- GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılı kulüpte futbol takımı forma ana sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşmasının imza töreni yapılacak.
Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.
- HATAYSPOR
10.15 Hatayspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürecek. Antrenman öncesinde teknik direktör Volkan Demirel ve bir futbolcusu açıklamalarda bulunacak.
- PFDK VE TAHKİM
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
- ANADOLU EFES
11.00 Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ve Başantrenör Erdem Can; medya mensupları ile bir araya gelecek.