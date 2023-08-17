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Temsilcilerimiz Avrupa'da Rövanş Karşılaşmalarına Çıkıyor

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmaları oynanacak. Beşiktaş, Neftçi Baku ile; Osijek, Adana Demirspor ile; Maribor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ayrıca, diğer spor kulüplerimiz ve futbol disiplin kurullarının kararları da açıklanacak.

TEMSİLCİLERİMİZ AVRUPA'DA RÖVANŞ KARŞILAŞMALARINA ÇIKIYOR

21.00 Beşiktaş - Neftçi Baku

21.00 Osijek - Adana Demirspor

21.15 Maribor - Fenerbahçe

- UEFA AVRUPA LİGİ VE UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 3. ELEME TURU

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmaları oynanacak.

- BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlı ekipte yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaşlı iş insanlarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecek.

- TRABZONSPOR

10.00 Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

- GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılı kulüpte futbol takımı forma ana sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşmasının imza töreni yapılacak.

Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.

- HATAYSPOR

10.15 Hatayspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürecek. Antrenman öncesinde teknik direktör Volkan Demirel ve bir futbolcusu açıklamalarda bulunacak.

- PFDK VE TAHKİM

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

- ANADOLU EFES

11.00 Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ve Başantrenör Erdem Can; medya mensupları ile bir araya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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