Temsilcilerimiz Avrupa'da Rövanş Karşılaşmalarına Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmaları oynanacak. Beşiktaş, Neftçi Baku ile; Osijek, Adana Demirspor ile; Maribor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ayrıca, diğer spor kulüplerimiz ve futbol disiplin kurullarının kararları da açıklanacak.