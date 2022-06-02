Tekvandoda Roma 2022 Grand Prix'i yarın İtalya'da başlayacak - Haberler

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Tekvandoda Roma 2022 Grand Prix'i yarın İtalya'da başlayacak

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Tekvandoda Roma 2022 Grand Prix'i yarın İtalya'da başlayacak

Tekvandoda, 2024 Paris Olimpiyatları'na 60 kota puanı verecek Roma 2022 Grand Prix'i yarın İtalya'da başlayacak.

Tekvandoda, 2024 Paris Olimpiyatları'na 60 kota puanı verecek Roma 2022 Grand Prix'i yarın İtalya'da başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk grand prix müsabakasında Türkiye'yi 8'i erkek, 7'si kadın olmak üzere 15 sporcu temsil edecek. Her sıklette 32 sporcunun mücadelede edeceği organizasyon G-6 statüsünde yapılacak.

Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Erkekler: Deniz Dağdelen (58 kilo), Görkem Polat (58 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Muhammed Emin Yıldız (80 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo) Enbiya Taha Biçer (+80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeliha Ağrıs (57 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Huri Korkut (+67kilo), Nafia Kuş (+67kilo)

Organizasyon 5 Haziran Pazar günü sona erecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Grand Prix İtalya Paris Roma Spor Haberler

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