Tekvandoda Olimpiyatlar İçin İddialı Milli Sporcular

Tekvandoda önemli başarılara imza atan milli sporcular Nafia Kuş, Merve Dinçel ve Sude Yaren Uzunçavdar, olimpiyatlar için hedeflerini dile getirdi. Nafia Kuş, altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olmayı hedeflerken, Merve Dinçel ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti. Sude Yaren Uzunçavdar ise Türkiye'ye yeni başarılar kazandırmak için çalıştığını söyledi.

NAFİA KUŞ: OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA KAZANAN İLK KADIN SPORCU OLMAK İSTİYORUM"

Suudi Arabistan'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix Final Müsabakaları'nda birinci olan ve organizasyon tarihinde altın madalya kazanan en genç milli sporcu unvanını elde eden Sude Yaren Uzunçavdar da hem gururlu, hem de inançlı. Türkiye'ye yeni başarılar kazandırmak istediğini dile getiren Sude Yaren, Avrupa Oyunları'nda altın kazandı. Genç sporcu olimpiyatların rüyalarını süslediğini ve bir gün kazanmak için orada olacağını belirtti.