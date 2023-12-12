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Tekvandoda Gümüş Madalya Alan Genç Sporcu Altın Madalya Hedefliyor

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17 yaşındaki Serra Yağmur Can, 4 müsabakada da gümüş madalya alarak altın madalya hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Genç sporcu, Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil etmek istiyor.

Tekvandoda ikisi Balkan, ikisi Türkiye şampiyonası olmak üzere 4 müsabakada da gümüş madalya alan 17 yaşındaki Serra Yağmur Can, altın madalya hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Kentte yaşayan lise öğrencisi Serra Yağmur, 2014'te üst kat komşusuna özenerek tekvandoya başladı.

Zamanla tekvandoyu benimseyen ve geçen yıl milli formayı terletmeye başlayan genç sporcu, son iki yılda çıktığı 4 önemli müsabakada da birkaç puan farkıyla altın madalyaları kaçırdı.

Çıkacağı ilk müsabakada birincilik kürsüsünü hedefleyen Serra Yağmur, Avrupa'da da uzun yıllar başarıyla Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Yaklaşık 9 yıldır tekvandoyla ilgilenen Selçuklu Belediyespor sporcusu Serra Yağmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin ve antrenörlerinin desteğiyle daha başarılı bir sporcu olacağını söyledi.

Türk bayrağını her zaman en önde dalgalandırmayı hedeflediğini ifade eden Serra Yağmur, "Geçen yıl Muğla'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası ile Arnavutluk'ta yapılan Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 59 kiloda gümüş madalya aldım. Bu yıl da Karaman'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ile Bosna Hersek'teki Balkan Tekvando Şampiyonası'nda kıl payıyla altın madalyayı kaçırdım." diye konuştu.

"2024'ü altın madalyayla açmak istiyorum"

Serra Yağmur Can, hiçbir zaman çalışmaktan yılmadığını, dönem dönem sakatlıkları nedeniyle ağlayarak antrenman yaptığı günleri unutmadığını anlattı.

Bu gayretinin altın madalyayla taçlanacağına inandığını vurgulayan genç sporcu, "Bir gün şeytanın bacağını kıracağım. Bu umutla çalışmalarıma devam ediyor, 2024'ü altın madalyayla açmak istiyorum. İnşallah bu ikincilik kürsüsünde değil, birincilik kürsüsünde olur. Uzun yıllar bu sporu yapmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediyespor tekvando antrenörü Ali Arman ise Serra Yağmur'un şampiyonlukları hep kıl payıyla kaçırdığını, bundan sonraki müsabakalarda bu şansızlığını kıracağına inandığını belirtti.

Kaynak: AA / Spor

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