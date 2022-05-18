Tekvandoda Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak - Haberler

Tekvandoda Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak
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İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda müsabakalar yarın başlayacak.
İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda müsabakalar yarın başlayacak.
Manchester kentinde gerçekleştirilecek organizasyon 4 gün sürecek. Şampiyonalarda Türkiye'yi 20 tekvandocu ve 10 para tekvandocu temsil edecek.
İngiltere'de madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:
Tekvando
Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Görkem Polat (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)
Kadınlar: Fatma Keleş (46 kilo), Emine Göğebakan (46 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İkra Kayır (62 kilo), Mervenur Evci (67 kilo), Nur Tatar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+73 kilo)
Para tekvando (K44)
Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Oktay Atalay (80 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo)
Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo)