Avrupa Tekvando Şampiyonası öncesi Almanya ile ortak kamp yapılıyor

Türkiye Erkek Tekvando Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Almanya Milli Takımı ile ortak kamp yapıyor.

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Tazegül yönetimindeki milli takım, 19-22 Mayıs tarihleri arasında İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Milli takımından 10, Almanya'nın ise Avrupa Şampiyonası'na katılacak 8 sporcusundan 6'sının yer aldığı kamp, 25 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

Kampı ziyaret eden ve açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Metin Şahin, "Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra en önemli organizasyonumuza hazırlanıyoruz. Almanya, özellikle tekvandoda çok yakın ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bir araya gelmekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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