Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 2 bin 600 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı. Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 2 bin 600 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Şampiyonaya çok sayıda ilden katılan 2 bin 600 sporcu, çeşitli kategorilerde birincilik için mücadele ediyor. Turnuvanın açılışına, Tekvando Federasyon Başkan Vekili Oktay Duymaz, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Özdemir, Tekvando Milli Takım Teknik Kurul Üyeleri ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik katıldı. Şampiyona, 20 Haziran'da sona erecek. AA / Halife Yalçınkaya - Spor Taha Akgül Türkiye Sivas Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.