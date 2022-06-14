Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
 - Güncelleme:
Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı

Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 2 bin 600 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı.

Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 2 bin 600 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

Şampiyonaya çok sayıda ilden katılan 2 bin 600 sporcu, çeşitli kategorilerde birincilik için mücadele ediyor.

Turnuvanın açılışına, Tekvando Federasyon Başkan Vekili Oktay Duymaz, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Özdemir, Tekvando Milli Takım Teknik Kurul Üyeleri ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik katıldı.

Şampiyona, 20 Haziran'da sona erecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Taha Akgül Türkiye Sivas Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title