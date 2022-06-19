Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na Sivas'ta devam edildi - Haberler

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Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na Sivas'ta devam edildi

AA - Serhat Zafer - Spor
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Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na Sivas'ta devam edildi

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na devam edildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na devam edildi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 71 ilden 2 bin 600 sporcu katılıyor.

Kadın ve erkeklerde çeşitli kategorilerde düzenlenen müsabakalarda sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

16 Haziran'da başlayan müsabakalar yarın ödül töreniyle sona erecek.

Antrenörler arasında kavga çıktı

Bu arada yapılan müsabakalar sırasında sporcular arasında başlayan gerginlik, antrenörler arasında kavgaya dönüştü.

Antrenörler E.E. ile M.E. arasında yaşanan kavganın ardından Türkiye Tekvando Federasyonu, idari tedbirli ceza vererek E.E'yi turnuva boyunca antrenörlük yapmaktan men etti.

AA / Serhat Zafer - Spor

Taha Akgül Türkiye Sivas Spor Haberler

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